Il futuro dello sviluppo immobiliare a Milano

Cosa farà Beppe Sala? Mentre il Pd si è un po’ riassestato in sostegno del sindaco bisogna aspettare qualche bordata mediatica, con le solite rivelazioni ben presentate, per capire se la volontà di Sala sarà più forte delle pressioni giudiziarie. E, in ogni caso, lo sviluppo immobiliare impostato in questi anni avrà un forte rallentamento, con qualche dubbio sulla tenuta generale delle operazioni (il tempo ha molta importanza in un business a bassi margini). Tra i temi in discussione e attorno ai quali girerebbe un possibile recupero della tenuta della maggioranza c’è anche il destino dello stadio San Siro, con trattative purtroppo orientate al ribasso e quindi foriere di guai.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

La magistratura ha completato lo smontaggio del Jobs Act (giusto o sbagliato, dimostra che non ci sono margini per la legislazione positiva in campo lavoristico).

Fatto#2

Niente concerto putiniano in Italia, meglio così.

Fatto#3

Donald Trump gioca a fare il pazzoide, condividendo stupidi video contro Barack Obama, e tutto fa pensiero a una digressione per distrarre dagli sviluppi del suo cambio di linea sulla vicenda Epstein.

Oggi in pillole