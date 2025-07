Si ricomincia da capo, con Salvini e il caso Open Arms

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Come nasce la nuova Europa. Qui ne abbiamo parlato spesso, notando che il processo di formazione salta quella stramba distrazione storica chiamata Brexit e rimette in gioco la logica (una volta tanto di può dire) geopolitica che tiene insieme i nuovi interessi europei.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Si ricomincia da capo con Matteo Salvini, il processo, gli slogan.

Fatto #2

Però, per buttarla in politica è precisamente nei rapporti interni alla maggioranza, c'è anche un Antonio Tajani che non molla sul punto dello ius scholae e continua a pungolare l'equilibrio interno del governo.

Fatto #3

Ha ragione Filippo Sensi. Sulla linea tenuta da giorni con coraggio da Pina Picierno, ma contrastata da altri esponenti del Pd, a partire ovviamente da Vincenzo De Luca.

Oggi in pillole