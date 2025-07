La ritrovata unità di maggioranza e opposizione

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

1.000 giorni al governo per Giorgia Meloni. E la possibilità, parlando al congresso della Cisl, di mettere in fila i dati sull’andamento dell’economia e del lavoro, con una rappresentazione positiva dell’azione governativa.

Dalle opposizioni arrivano poche critiche nel merito, mentre anche gli attacchi di maniera cominciano a diminuire. E la stabilità interna della maggioranza fa segnare un certo miglioramento, ora che le questioni regionali, il Veneto in testa, cominciano a trovare un loro assestamento, con il ruolo di Luca Zaia, per restare alle faccende venete, garantito anche quando non sarà più presidente e, soprattutto, con la prova evidente che i potentati regionali leghisti possono trattare con Meloni direttamente, saltando di fatto la sempre più debole leadership di Matteo Salvini.

Sulle regionali c’è qualche schiarita anche a sinistra.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Tra gli attacchi dell’esercito israeliano su Gaza ci sono state anche bombe che hanno colpito la chiesta della Sacra Famiglia, unica chiesa cattolica locale, uccidendo due persone e ferendo, tra gli altri, anche il parroco Gabriel Romanelli. Il Papa si definisce rattristato dall’attacco.

Molte le proteste, estese a tutto il comportamento dell’esercito israeliano e non limitate alle bombe contro la chiesa.

Fatto #2

Interessante la posizione in difesa di Beppe Sala da un dirigente di peso del Pd come Antonio Misiani.

A Milano ora sono i giorni delle rivelazioni successive della Procura (di solito poi segue la fase della diffusione delle intercettazioni). Si sa che gli indagati sono 74, un numero eccessivo per un’inchiesta e che rende difficile capire quali siano i fatti specifici contestati. Indicazioni forti e gravi su elementi che riportino alla corruzione non ne sono ancora arrivate, mentre resta la critica moraleggiante e politicistica al modo in cui a Milano si è tentato di percorrere la strada dello sviluppo.

Fatto #3

Gli attacchi russi contro civili diventano ancora più forti.

Oggi in pillole