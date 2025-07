Chi paga la difesa acquista spazi di potere

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Donald Trump ha fatto a lungo finta di voler interrompere gli aiuti all’Ucraina ma li mantiene e li rafforza pure e per darsi arie da duro racconta che mette tutto in conto alla Nato. Ma chi paga il conto acquista spazi di potere. La Germania di Friedrich Merz è pronta a finanziare una bella quota degli aiuti, per l’evidente vantaggio in termini di peso politico nella nuova Ue rafforzata dall’intesa nucleare con Keir Starmer e per dare un chiaro segnale a Mosca sulla fine della relazione economico-energetica impostata da Angela Merkel e l’inizio di una nuova fase

Le tre "cose" principali

Fatto #1

E Giorgia Meloni parla con il commissario europeo Valdis Dombrovskis (ma, con tutta evidenza, c’è già l’assenso di Ursula von der Leyen) della possibilità di far uscire presto l’Italia dagli strascichi delle procedure d’infrazione per consentire maggiori spese militari

Fatto #2

Un po’ di crescita per l’Italia (ma non troppa) nel 2025 e qualche lieve miglioramento nel 2026, secondo Banca d’Italia il conto dei dazi fa qualche danno marginale ma percepibile.

E la frenata industriale raccontata dai distretti

Fatto #3

Un caso senza senso e senza storia, che è diventato l’ariete dell’opposizione italiana, quello del generale Almasri e di ciò che se ne poteva fare secondo la ragion di stato. Lo dice bene Giuliano Ferrara oggi (per chi legge il Foglio) e ci ricorda che il ministro attaccato per la scelta di lasciar andare il generale è stato messo nella lista dei nemici da chi non vuole la riforma giudiziaria

A tenere forte l’ariete contro il governo è Matteo Renzi

Oggi in pillole