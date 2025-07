Esperimento Gualtieri

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Roberto Gualtieri sta diventando un politico autonomo, un laboratorio vivente, un esperimento. È, in teoria, il sindaco più esposto in tutto il Pd, ma dalla segreteria non lo citano mai, né si sa se ne condividono le battaglie politiche. Tanto che Gualtieri sta prendendo un profilo tutto suo, di sindaco del fare, eroe e antieroe dei cantieri, profeta delle opere pubbliche, dalle più spicciole alle più impegnative. Il suo secondo mandato avrebbe anche un leggero sentore di fronda alla segreteria

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La novità politica, militare, strategica, data all'unità tra Ue, nordici e Uk, probabilmente l'esito meno desiderato dell'offensiva russa in Europa e dell'aggressività commerciale e ideologica degli Usa

Con il legame indissolubile con l'Ucraina

Fatto #2

Mentre il parlamento europeo votava una fiducia di grande peso a Ursula von der Leyen, con l'esclusione degli estremi a sinistra e a destra. Sembrerebbe una banalità ma il centrismo obbligato e aperto a chi nasce tutto meno che centrista è una novità politica appassionante

Fatto #3

Il pasticcio dell'intelligenza muskiana

Oggi in pillole