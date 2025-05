Come leggere la visita di Xi Jinping a Mosca

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Attenti alla fumata serale, che oggi dovrebbe farsi attendere meno. Il cardinale Re si è sbilanciato con un auspicio di elezione entro stasera. Vedremo, ma se non dovesse avvenire si può immaginare che sia cominciata davvero la ricetta del nome sorprendente.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Si può leggere come fallimento di Donald Trump, che, almeno secondo gli interpreti del suo pensiero, puntava, chissà come, a dividere russi e cinesi. Oppure si può leggere come successo pieno della strategia di Vladimir Putin per togliersi nemici a Oriente. O anche come progresso della capacità di influenza da parte cinese. E le tre spiegazioni possono anche coincidere per descrivere la visita a Mosca di Xi Jinping, unico leader di peso mondiale presente alla parata nazional-putiniana.

Fatto #2

L'India avrebbe ridotto in modo sostanziale la capacità di difesa aerea del Pakistan. Ieri le forze indiane avrebbero attaccato e forse colpito i comandi di gruppi terroristici basati in Pakistan e capaci di colpire in diversi paesi.

Fatto #3

L'accordo commerciale tra Usa e Uk serve anche a mettere pressione negoziale sull'Ue. Per la precisione non si conoscono i termini dell'accordo e da Londra non arrivano altri dettagli, ma non se ne può più ragionevolmente dubitare.

Oggi in pillole