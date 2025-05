I servizi tedeschi contro l'Afd e il terremoto in Cile

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Germania prova ad agire per vie legali e costituzionali contro l’Afd, caratterizzato da evidenti nostalgie per il nazismo e da altrettanto evidenti influenze putiniane. A muoversi è stata l’agenzia nazionale per la sicurezza, cioè i servizi segreti, ai quali sono arrivate informazioni sufficienti per qualificare l’Afd come partito contrario ai principi democratici e allo schieramento internazionale della Germania. La decisione dell’esclusione dalla competizione elettorale ovviamente potrebbe arrivare solo da organi politici, ma il processo è avviato e in Uk il partito che tifa Russia contro il blocco europeo e cioè il Reform di Nigel Farage vince un seggio in un turno suppletivo ed entra a Westminster (oltre a prendere un sindaco di peso e vari consiglieri). La strategia per contrastare quest’altro evidente pericolo per la democrazia è e deve essere tutta politica e forse l’ipocrisia generale, di tutti i partiti, sull’errore della Brexit rende le cose un po’ più complicate. Mentre anche la necessità di mantenere un rapporto decente con Donald Trump rende più difficile per Keir Starmer dare un chiaro segnale agli elettori sulla differenza tra il suo partito e l’opposizione populista di Farage

Fatto #1

E se Matteo Salvini si butta sulla vicenda tedesca e va in soccorso dell’Afd

Per Giorgia Meloni (che ha parlato prima della diffusione della notizia dalla Germania) la via italiana al conservatorismo è comunque separata sia dagli estremisti tedeschi sia dagli antieuropei britannici

Fatto #2

A proposito, l’Ue si muove anche per limitare l’influenza cinese nel mercato interno e multa TikTok, la decisione è dell’autorità sulla privacy, per la diffusione in Cina di dati raccolti in Europa. Si dirà che è la solita questione delle regole eccessive europee sulla fornitura e la gestione dei dati personali sulle piattaforme social, ma in questo caso va ricordato che anche gli Usa sono in forte contrasto con TikTok e per le stesse questioni

Fatto #3

Con i dazi in Usa c’è meno lavoro (e non più lavoro come sostenuto da Trump) e mentre i dazi fanno male la marcia indietro si fa più evidente e continuano i tentativi di abboccamento con la Cina. Ma in giro negli Usa si parla solo dell’effetto sugli acquisti via Amazon

Oggi in pillole