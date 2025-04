Le minacce di Mosca e la capacità di risposta della Nato

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

È il punto di vista ucraino, ma è anche quello più utile per capire a che punto sta il tentativo di mediazione e pacificazione con la Russia. Intanto, da Mosca arrivano minacce ai paesi di recente ingresso nella Nato, come Svezia e Finlandia. Nulla che debba davvero preoccupare, anche perché la fonte è l’instabile Vladimir Medvedev. Quelle minacce, però, devono servire per fissare il perimetro militare e la capacità di risposta della Nato, per evitare che ci si possa esercitare in provocazioni di questo tipo.

Intanto i francesi si sono scocciati degli attacchi informatici russi.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Ma che è successo alla rete elettrica spagnola? Ora si indaga sul sabotaggio informatico. E l’Ucraina che offre la sua competenza nella riparazione delle reti elettriche.

Fatto#2

Sergio Mattarella parla di sicurezza sul lavoro e di redditi. Parole che il governo deve ascoltare.

Fatto#3

I primi cento giorni di Trump visti dal New Yorker e da un po’ di esperti di economia e di business. E la chiacchierata con il giornale che detesta di più (ricambiato), e Trump prepara la marcia indietro sui dazi automobilistici.

Oggi in pillole