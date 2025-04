Inutile provare a capire cosa ha in mente Trump

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Non cercate di indovinare cosa sta per fare Donald Trump, la ricerca della razionalità è tempo perso, e anche se riceveste informazioni riservate è meglio non fidarsi. Qui c’è una bella ricostruzione delle ore fatidiche del ripensamento sui dazi e del caos che continua a regnare alla Casa Bianca. Anche in Borsa non capiscono più niente. E sì, arriva la recessione.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Il trasferimento di migranti dall’Italia al centro in Albania.

Fatto#2

La Germania di Friedrich Merz (che conferma il ministro della difesa Pistorius, forte sostenitore dell’Ucraina) manda quattro nuovi sistemi di difesa antiaerea a Kyiv.

Fatto#3

La vita dura di chi in Asia produce per Apple, Samsung o Google durante la guerra commerciale trumpiana. Ecco il racconto del committente (Tim Cook).

Oggi in pillole