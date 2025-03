La chat con il direttore di The Atlantic di cui tutti parlano

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La chat di cui tutti parlano, quella in cui è stato inserito per errore il direttore di The Atlantic, uscito poi con signorilità e senso dello stato non appena ha capito di essere finito nella stretta cerchia trumpiana in cui si decidono modi e tempi degli attacchi contro le posizioni houthi di lancio dei missili. Stanno emergendo vari problemi in aggiunta all'incredibile sciatteria. Si va dall'uso di una piattaforma come Signal, alla circolazione di informazioni classificate. Hegseth ha risposto male a chi gli ha chiesto spiegazioni, ma sono riemerse sul suo conto le voci sulla scarso controllo di sé. C'era anche la capa della Cia?

La richiesta di dimissioni tocca anche Mike Waltz. Pete Buttigieg, ministro con Joe Biden e già presidenziabile democratico, critica con la precisione di ex marine.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'accordo sulla navigazione nel Mar Nero mentre l'Ucraina dà prova del rafforzamento del suo arsenale missilistico.

Fatto #2

La difficile difesa della Groenlandia. Unica speranza è che Pete Hegseth coordini l'attacco americano.

Fatto #3

Il Csm cerca di chiudere una pagina imbarazzante per la giustizia e terribile per chi ne è stato colpito.

Oggi in pillole