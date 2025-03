Mattarella contro i dazi (che non funzionano)

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Quello che si deve dire sulla faccenda dei dazi. Poi ci sono gli aggiustamenti, le soluzioni temporanee, magari anche le furbizie o i colpi di fortuna, certo, ma le regole generali di buon funzionamento dei rapporti commerciali (che poi sono rapporti politici e anche strategici) sono fissate in queste poche parole.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Che poi, come si diceva, i dazi non funzionano, cioè fanno più danni di quanto (in teoria) portino benefici. E quando si tratta di passare dalle parole ai fatti si trova il modo per ridurne la portata

Fatto #2

E lo stesso ci auguriamo che succeda con la prepotenza sbruffona verso la fiera Groenlandia, rappresentata dalla visita provocatoria della second Lady, moglie di JD Vance.

Fatto #3

La Turchia cade sempre sulla questione democratica e sullo stato di diritto. Vale per il suo ruolo internazionale e per il suo sviluppo economico. Dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Imamoglu, principale voce di opposizione a Erdogan, si fa sentire, con molta misura diplomatica, anche l'Ue.

E intanto Imamoglu sarà candidato alle prossime presidenziali.

