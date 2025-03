La lunga telefonata fra Trump e Putin

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

A cosa può portare la comunanza strategica tra Donald Trump e Vladimir Putin. Uno degli assistenti del presidente americano scrive che la lunga conversazione sta andando bene.

Certamente ne ha più da guadagnare Putin, escluso dai giri internazionali importanti e ora tornato interlocutore da ascoltare.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

In Europa si va verso il rafforzamento militare. Non perdetevi dietro alle alchimie del dibattito politico italiano o tra i tentativi di intromissione degli stati permeati da Putin, come l’Ungheria. Oggi conta solo il voto tedesco, con il parlamento che autorizza a superare tetti nazionali ed europei sulla spesa e sul deficit. La Germania diventerà rapidamente un punto di riferimento strategico per i paesi dell’Est e del Nord Europa. Si può che le elezioni perse da Putin sono state quelle con cui Friedrich Merz tornerà cancelliere.

Fatto #2

E Ursula von der Leyen va avanti con il piano che è sì dell’Ue ma è anche di chi ci sta.

Fatto #3

L’Italia sta a guardare, con governo e opposizione incartati nei distinguo e impegnati, entrambi, a combattere qualche guerra precedente, a rimirare rovine ideologiche e ad ascoltare fantasmi. Giorgia Meloni si salva, nel senso che la sua maggioranza regge e, forse, con un po’ di fortuna, riuscirà a riagganciarsi al treno europeo. Anche se l’accettazione senza rimostranze delle prepotenze commerciali di Trump non è un buon segno.

Ed è infatti il punto in cui più morde, assieme alla questione della difesa comune, la critica che Mario Draghi fa alla politica italiana.

