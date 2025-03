Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Ora anche i Verdi sono d’accordo, la Germania spenderà tanti soldi per la difesa e farà molto più debito. La prima cosa servirà a dare stabilità alla sicurezza europea, la seconda rischia di squilibrare i mercati finanziari con qualche rischio per l’Italia. Ci sarà una nuova spinta al rialzo dei tassi di interesse (e si possono anche immaginare azioni della propaganda antieuropeista e contraria al rafforzamento delle capacità militari europee) e per l’Italia la prova non sarà semplice.

Uno scenario in cui le divisioni nella maggioranza renderanno ancora più rilevante il ruolo del ministro (leghista ma non sfasciaeuropa) Giancarlo Giorgetti. Si è scritto oggi di qualche nervosismo tra lui e Giorgia Meloni ma probabilmente ciò che è emerso era parziale e i nervosismi non riguardano banalmente i rapporti tra il ministro e il presidente del Consiglio ma riguardano, con entrambi dalla stessa parte della barricata, i rapporti tra l’Italia e i mercati finanziari. Serviranno nervi saldi e resistenza e la tenuta della maggioranza potrebbe anche esserne rafforzata. Così, per una lontana analogia di temi, vediamo che stanno combinando in quello che in Italia chiamiamo Mes.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Russi e americani pubblicano comunicati ricalcando anche le parole sui progressi delle trattative per la tregua, un’intesa che può portare solo a un accordo molto squilibrato. Mentre l’Ue aumenta la pressione su Mosca, le sanzioni rafforzate colpiscono sempre più persone nella cerchia del potere economico putiniano

Fatto #2

Il sottosegretario che non apprezza la riforma Nordio. Ma il ministro non se la prende e parla di “enfatizzazione giornalistica”. E Forza Italia dice di andare avanti.

Fatto #3

A Firenze e Bologna si raccomanda di stare a casa mentre la situazione dell’Arno e degli altri corsi d’acqua è continuamente tenuta sotto controllo dopo le piogge insistenti delle ultime ore.

Oggi in pillole