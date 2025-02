Zelensky alla Casa Bianca e il futuro di Kyiv tra Wahington e Bruxelles

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per cena dovreste già avere qualche indicazione sull’orientamento trumpiano nell’incontro di oggi alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky. Tutto fa pensare che ci sia il famoso accordo sull’uso comune delle risorse minerarie di nuova estrazione e sembra che nella testa di Donald Trump cominci a frullare il possibile mantenimento del sostegno all’Ucraina almeno nella misura sufficiente a dare il tempo per altre soluzioni e soprattutto per fermare un improvviso recupero russo.

E c’è la chiamata ai paesi europei per una maggiore assunzione di responsabilità verso l’Ucraina nel consiglio straordinario convocato per il 6 marzo.

È anche un modo per far tornare nel luogo delle decisioni comuni le scelte da prendere su Ucraina, ruolo e coordinazione degli eserciti nazionali, rapporti con gli Usa. Si va avanti, insomma, su più strade. C’è l’azione degli inglesi, che fa leva anche sul rapporto speciale con gli Usa, mantenuto anche nella fase trumpiana. C’è il rinnovato asse franco-tedesco, che prefigura il nocciolo fondante della difesa europea (in accordo con i paesi nordici) e che non deve necessariamente seguire il cammino dell’iniziativa comune europea.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il governo e le bollette.

Fatto#2

Il Pd si avvia verso una difficile battaglia con il proprio passato e con il proprio presente.

Fatto #3

Una violenza trumpiana soprattutto contro i tanti americani che parlano spagnolo, un po’ per dare fastidio e un po’ per rendere più difficili i test sull’immigrazione.

Oggi in pillole