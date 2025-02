Un ritratto dei giovani europei e i non-negoziati degli Stati Uniti con la Russia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I giovani europei vogliono diritti umani, democrazie e pace, ma neanche troppo, stando all’ultima rilevazione degli uffici statistici europei. Un po’ meno ancora vogliono libertà di pensiero e di espressione (a metterla tra le questioni principali sono il 41%). E poi stanno tanto su social e comunicazione digitale. Vince Instagram e poi TikTok e Youtube, mentre Facebook e ancora di più Twitter (l’eurobarometro lo chiama ancora così) sono per chi ha più di trent’anni. Il 57% dei giovani europei nel 2024 ha usato l’intelligenza artificiale. Forse bisogna tenerne conto nell’evoluzione dei programmi scolastici. Se vi va qui c’è anche tanto altro, ma per due chiacchiere a cena basta il sunto.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il punto è che gli Usa non stanno negoziando con la Russia, cioè non stanno mettendo sul tavolo interessi da contrapporre e un possibile equilibrio da determinare, ma solo posture personali, messaggi per i terzi non presenti al tavolo, intimidazioni e piccoli ricatti verso l’Ucraina. La non-trattativa oggi ha avuto nuovi non-sviluppi in Turchia, dove si sono incontrate le delegazioni tecniche russa e americana, e la condizione pazzoide di tutta la faccenda rende il livello tecnico specialmente ridicolo. Mentre il ministro russo Sergei Lavrov, tra varie frasi di propaganda, rivelava la realtà e cioè che non c’è nessuna trattativa reale e soprattutto nessun risultato.

Fatto #2

Donald Trump, ma l’avrete già visto, ha messo in circolazione un video incommentabile sulla trumpizzazione di Gaza. Incommentabile perché punta solo a provocare, quali che siano il nostro giudizio e i nostri gusti, ed esaurisce il suo senso dopo aver ottenuto la risposta alla provocazione. Quindi guardatelo, se non l’avete già visto, ma evitate anche una sola parola di reazione. Piccola curiosità: Trump lo ha pubblicato prima sul suo social, Truth, azienda che perde soldi a rotta di collo, e non su X di Elon Musk.

Fatto #3

Un nordico, inteso come gruppo di paesi, e di quelli tosti contro la Russia e per la saldatura del fronte militare difensivo europeo, a Roma da Giorgia Meloni. La visita del premier svedese serve a tenere il passo con il progetto europeo. Meloni torna a chiedere una pace giusta e duratura, con garanzie di sicurezza e stabilità per l’Ucraina. E va avanti l’idea di rafforzare il finanziamento della difesa comune.

Oggi in pillole