Sull'Ucraina Donald Trump se la canta e se la suona

Donald Trump come al solito se la canta e se la suona, dice di aver avvisato le trattative con Vladimir Putin ma non si sa se è tutto inventato, un po' inventato o abbastanza vero. Ma con la sua strategia non strategica almeno da emergere le posizioni altrui. La Nato è chiamata in causa e utilmente ribadisce il suo impegno di deterrenza e il suo ruolo attivo nel sostegno ai paesi più esposti alle pressioni militari russe. L'Ue esce da torpore e ambiguità e si dà quasi una visione di lungo termine, le voci nazionali si fanno più nitide. Gli stessi russi sono costretti a ragionare in modo più realistico. E Volodymyr Zelensky sa che questo è il momento più delicato di una possibile trattativa.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'Ue risponderebbe pure ai dazi imposti da Trump se solo fosse possibile averne informazioni precise e formali. E anche per i mercati annunci e contro annunci ormai lasciano il tempo che trovano. Ecco lo stato dell'arte.

Fatto #2

Ma Trump al Superbowl ha preso fischi o applausi?

Fatto #3

La mozione di sfiducia per Daniela Santanché e il silenzio della maggioranza (di cui pochissimi esponenti sono presenti in aula).

Oggi in pillole