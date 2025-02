Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Donald Trump fa una gran confusione che poi spaccia per tecnica negoziale ma, di fatto, sta ottenendo da Messico e Canada ciò che già aveva Joe Biden e dalla Cina il ritorno agli accordi di cinque anni fa. L'Ue fa una specie di contro-ammuina ma almeno sta mostrando una certa vitalità, con la Germania da tenere d'occhio in questa fase elettorale, perché il tentativo di affermarsi come forza autonoma, di centro, anche conservatrice, da parte della Cdu di Christian Merz merita attenzione. Però parlavamo dello scivolone, dell'errore commesso da Merz cadendo nella trappola dell'accordo occasionale con la Afd. Passato quel momento e recuperata la piena autonomia la Cdu sta segnando questa campagna elettorale con la sua energia

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La tregua di Gaza (instabile) e il peggioramento della situazione in Cisgiordania

Fatto #2

Trump chiude anche il ministero dell'Istruzione

Fatto #3

Spendere meglio i soldi pubblici. Qualche consiglio per chi governa

Oggi in pillole