Stop al gas russo dall'Ucraina. Le quattro alternative per l'Europa

L’Ucraina può attribuire alla forza della resistenza contro Vladimir Putin l’interruzione del transito di gas russo dall’Ucraina, con la conseguente riduzione degli introiti per Mosca. Ancora poco tempo fa sarebbe stato considerato un affronto insopportabile da parte di Putin, ma ormai i suoi strumenti di pressione sono esauriti

L’Ue ha fatto sapere che ci sono almeno altre quattro soluzioni alternative, in Germania, Grecia, Italia e Polonia per far arrivare gas in Europa e che perciò la fine della fornitura russe attraverso l’Ucraina non ha grandi effetti su mercati e quotazioni

Mentre ha ragione certamente Volodymyr Zelensky quando dice in modo esplicito che senza la continuazione del sostegno occidentale l’Ucraina non può andare avanti nella resistenza. Ma è anche vero che la grande offensiva russa finora ha prodotto davvero poco e in territori di scarsa utilità, con la scarsa efficacia del contingente nordcoreano ormai dimostrata dai fatti



L’auto lanciata tra le persone e poi gli spari. Nell’attentato di New Orleans sono morte almeno dieci persone. Nei giorni scorsi era stata aumentata l’attenzione negli Usa proprio per il timore di possibili attacchi da terroristi isolati o da emulatori o da fanatici delle armi

si allarga l’area Schengen

Il Foglio per Cecilia Sala

