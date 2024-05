Chi sono davvero i giovani italiani

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I molto giovani italiani non c'entrano niente con ciò che si dice di loro. Sono molto meglio della descrizione con cui vengono normalmente ritratti. E vogliono anche invertire l'inverno demografico. La cosa che sorprende è che per fare una scoperta o uno scoop ci voleva l'Istat e questo è il colmo dello smacco per i giornalisti.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La morte di Raisi lascia uno strascico politico/diplomatico nella rassegna di messaggi di condoglianze da leader europei e occidentali. Formalismo e nient'altro, certo, ma non è obbligatorio esprimere dolore e vicinanza o semplicemente rispetto o affetto. Si può anche non dire niente o lasciare la parola ai più riservati canali diplomatici senza cadere nell'ostentazione pubblica attraverso i social

Che poi si finisce per regalare buone occasioni per prendere posizione a chi cerca solo di poter cogliere i governi democratici e liberali in contraddizione

Fatto #2

In Iran, invece, potrebbe diventare più complicato il sogno dinastico di Khamenei, intenzionato a piazzare suo figlio nel ruolo politico chiave da determinare con le prossime elezioni, operazione per la quale Raisi sarebbe stato utile. Ed è sotto osservazione tutto il sistema di potere e di arricchimento di Khamenei

Fatto #3

Giorgia Meloni in versione campagna elettorale vuol tenere troppe cose dentro alla sua offerta politica. L'europeismo e atlantismo, che ha un po' retrocesso, e un vago sentore antieuropeo, senza arrivare a Marine Le Pen ma sfiorandone le idee in molte occasioni. È un progetto confuso e con poche chance se intende cambiare gli equilibri a Bruxelles. Potrebbe avere qualche effetto, ma forse servirebbe un po' meno zelo, come operazione di lungo termine per portare nel campo dei conservatori una quota di partiti populisti e sovranisti di destra. Per poi, altro passaggio, fare di questi misteriosi conservatori un interlocutore delle forze centriste tradizionali. Tutto semplice così a tavolino, certo, ma si tratterebbe di tentare la mossa berlusconiana del 94 e seguenti

