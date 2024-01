Un caso di eterogenesi dei fini giudiziari (a orologeria) in Sardegna

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Forse c’è un caso di eterogenesi dei fini giudiziari (a orologeria), ma l’intesa sul candidato unico per la Sardegna del perimetro corrispondente alla maggioranza di governo è stata raggiunta. FdI, Lega e Forza Italia spingeranno Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, del partito della premier. In tono minore la trattativa interna alla maggioranza ora si sposta alla Basilicata. In ogni caso, come dicevamo qui nelle chiacchiere a cena, quel tipo di divisioni sembrano terribili fino a un minuto prima e poi si risolvono sempre. Interessante, in Sardegna, invece, il disfacimento della capacità attrattiva del Pd quando è esclusivamente tributario dei 5 stelle



Le tre "cose" principali

Fatto #1

Joe Biden pressa il Senato per gli aiuti all’Ucraina.

Mentre l’estensione al Pakistan del fronte attivamente anti-Iran è un fatto di rilievo e che crea difficoltà a Teheran

mentre la Siria non ha pace

Fatto #2

Ex Ilva va verso commissariamento e finanziamento statale. I nodi industriali restano. I sindacati continuano a spingere per la continuità produttiva, i decisori politici sembrano meno risoluti

Fatto #3

C’è la fila per entrare ai nidi, anche quelli privati. Si attende una scossa al mercato, malgrado il calo demografico

Oggi in pillole