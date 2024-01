Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Prosegue di mese in mese il rompicapo del mercato del lavoro italiano, con la continua crescita dell'occupazione malgrado tassi molto contenuti di aumento del pil. Altro piccolo rompicapo è invece il calo degli autonomi, pure favoriti da recenti miglioramenti del regime fiscale.

Andrea Garnero prova a districare la matassa.

E come va in Ue.

Fatto #1

A proposito di Commissione europea, ci sono cose interessanti attorno a Mario Draghi. Non solo per la sua possibile indicazione alla guida di istituzioni europee (la possibilità a breve è il Consiglio), ma per i dossier di cui si sta occupando come esperto. Il rilancio industriale, primo punto del suo impegno, si lega alla nuova stagione attesa per l'Ue dopo le elezioni di primavera

Fatto #2

La lite sarda tra Lega e FdI non si sana e in altre elezioni regionali e locali andrà anche peggio. È un quadro che complica nel breve le relazioni per la maggioranza politica nazionale, ma che può portare a chiarimenti nel medio termine

Fatto #3

Gabriel Attal è il nuovo (giovanissimo) primo ministro francese (è anche una scommessa sulla sopravvivenza del macronismo)

Oggi in pillole