Da ottobre arriva il trimestre anti inflazione e lunedì il decreto taxi è in Cdm

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Troppo attivismo in iniziative scivolose, come questa di oggi sui prezzi, e un po' di distrazione o renitenza sui provvedimenti in cui la mano pubblica dovrebbe e potrebbe fare molto (competitività, sostegno agli investimenti, apertura alle partecipazioni dei capitali internazionali). Il consiglio, ormai tardivo, sarebbe di non impicciarsi troppo di queste cose, di non mettere le mani nella busta della spesa. Si capiscono le buone intenzioni (e la ricerca di consenso e gratitudine) ma la conclusione della faccenda potrebbe essere diversa. E, in ogni caso, nessuno sarà mai contento al momento dello scontrino e nessuno avrà mai memoria del prezzo (forse) più alto precedente all'intervento calmieratore. Meglio intervenire sul potere d'acquisto di chi è in difficoltà, con sussidi diretti, e lasciar fare ai prezzi il loro decorso. Meglio non avere categorie economiche pronte a rivendicare il loro sforzo in aiuto del governo e della collettività (chiederanno un giorno qualcosa in cambio) o sdegnose a rifiutare.

Però, attenzione, lunedì si potrebbe fare la storia. Con la scissione tra destra e tassinari estremi.

Le tre "cose" di oggi

Fatto #1

C'è del buono nella delega fiscale anche se non c'è del buonissimo (che sarebbe il riordino catastale e l'introduzione di controlli e incroci di informazioni sulle transazioni commerciali e i servizi con pieno uso delle banche dati elettroniche). C'è un giusto rafforzamento delle tutele e delle semplificazioni per i contribuenti che creano e mantengono un rapporto fiduciario con l'amministrazione, ci sono soluzioni efficaci per i rapporti con le aziende, c'è qualche primo taglio fiscale, c'è la stabilizzazione della tassa per molti autonomi, ci sono forti incentivi alle forme di retribuzione legata alla produttività o al welfare. C'è la possibilità, ma non la certezza, di agire anche sulle aliquote della tassazione generale sui redditi

Fatto #2

Il rublo e i problemi economici russi senza soluzione

Fatto #3

Tanto export tedesco improvvisamente diretto verso paesi aperti al traffico commerciale con la Russia fa pensare a un banale aggiramento delle sanzioni

Oggi in pillole