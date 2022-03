Come riconoscere gli anti-antiputinisti nel mondo

Gli anti-antiputinisti all’estero ci fanno capire meglio chi sono gli anti-antiputinisti italiani. In Francia c’è un nome di rilievo dal punto di vista del consenso come Marine Le Pen (poi perfino lei ravvedutasi). Mentre qui sono tanti, ma sono scartine.

Ha senso la definizione di anti-antiputinisti perché sono portatori non di una visione o di una opzione politica ma solo di un modo tattico per tentare di bloccare la scelta morale e logica a favore della resistenza all’invasione russa. Non hanno ideologia, tra loro c’è la deriva sovranista della destra, ci sono i riflessi del né né di sinistra con radici negli anni Cinquanta, c’è il qualunquismo moderno e c’è il populismo modernissimo, c’è la ricerca di visibilità televisiva e c’è, ovviamente, un bel po’ di opportunismo e di affarismo da Hotel Metropol. Si capisce che nessuna delle motivazioni elencate è figlia di ideologie e che invece, tutte, sono reazioni, chiusure nel proprio interesse, fughe.

Ah, per dire ci sono altri casi mondiali di terribile violenza genocida e di cancellazione dei diritti e della libertà di un popolo e che a denunciarli troviamo nuovamente il principale paese di quello che chiamiamo schieramento occidentale.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Questo sembrerebbe un annuncio in grado di cambiare le sorti della guerra in Ucraina. Conta molto la lunga e assortita lista di paesi, colpisce l’assenza dell’Italia, ancor più perché è presente invece la Germania.

La chiamata alla Cina del ministro degli Esteri ucraino

Fatto #2

Guerra psicologica e propaganda, primo esempio: la Russia vuole staccarsi dai rapporti diplomatici con gli Stati Uniti.

Poi, insomma, è tutto meno drastico.

E il secondo esempio riguarda il prezzo del petrolio, perché far immaginare aumenti spaventosi serve a seminare dubbi e paura, ma si trascura di dire che i sistemi produttivi e le famiglie hanno la capacità di reagire agli choc e riorganizzarsi, mentre l’industria petrolifera russa andrebbe completamente e definitivamente a terra.

Secondo il Financial Times, con sforzi e sacrifici, si può interrompere il flusso di petrolio dalla Russia e comunque la dipendenza è reciproca. La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock dice che, se potesse, fermerebbe subito l’importazione di petrolio dalla Russia. È un’affermazione comunque forte, anche se constata l’impossibilità immediata.

Fatto #3

L’acqua sprecata nelle infrastrutture idriche nazionali, tutte pubbliche, ricordiamolo.

Oggi in pillole