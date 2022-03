La giusta misura di Draghi nel sostenere l'Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Parlate di ciò che ha detto Mario Draghi al senato, perché serve a inquadrare nella giusta misura il sostegno a un paese aggredito e pronto a difendersi accettando la guerra e, perciò, la partecipazione, anche se indiretta, a una guerra. Gli eccessi di slancio bellico vanno tenuti a bada, come il ripiego in una impossibile e neutrale equidistanza tra chi è aggredito e chi invade. Draghi, con il suo stile non retorico, si tiene al riparo da entrambi questi errori, ma certamente va a percorrere cammini nuovi, sia per l’Italia sia per l’Ue, e che comportano scelte di schieramento nuove, una maggiore capacità di analizzare e affrontare le questioni internazionali, una piena operatività dell’Europa politica. Agli applausi, per essere onesti, va aggiunta la comprensione di tutte le maggiori responsabilità che Italia e Ue stanno assumendo. Qualche riflesso di questi cambiamenti si è percepito anche negli interventi di leader politici solitamente confusionari e tendenti alla deresponsabilizzazione e, invece, ora capaci di trovare parole giuste e proposte serie. Matteo Salvini, per dirne uno, ha stupito.