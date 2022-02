Malgrado i guadagni territoriali Putin sta perdendo la sfida con Usa e Ue

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mai fidarsi troppo, ma il rifiuto da parte cinese di partecipare alla campagna mondiale di sanzioni alla Russia per l’aggressione a uno stato estero un po’ fa preoccupare. Il punto è interessante, per fare una chiacchierata di taglio geopolitico a cena. Potrete ricordare Richard Nixon e il suo storico successo con cui consolidò buoni rapporti con la Cina in funzione anti- sovietica, ma non sbilanciatevi in paragoni troppo azzardati con la situazione di oggi.

Egli indiani (posizione ancora più complicata) come si schierano?

Ed ecco perché potreste dire che, malgrado la prova di forza in Ucraina e i guadagni territoriali possibili, Vladimir Putin sta perdendo la sfida con Usa e Ue.

La posizione italiana ben spiegata (non fate gli spiritosi, perché passate da ben più intelligenti se apprezzate il personaggio e la sua prontezza intellettuale) dal ministro Luigi Di Maio.

Le tre "cose" principali

Fatto #1: dicono (come succede da giorni) che l’attacco duro arriva entro 48 ore. Intanto da registrare, per parlarne a cena, lo scontro titanico Salvini/Borrell su cosa fanno davvero i ricchi russi in vacanza.

Fatto #2: un po’ di conforto dai dati epidemiologici in ulteriore miglioramento e dalla spedizione dei primi lotti di vaccino Novavax (per chi ama i vaccini vecchio stile è la scelta giusta).

Fatto #3: “Come ti finanzio la finanziaria” era il titolo di una specie di rubrica fissa anni Ottanta sullo stato dei conti pubblici. Oggi è stato un po’ rispolverato dal ministro Daniele Franco. Col solito tono dimesso e laterale ha detto alla camera, nel question time, che il governo presenterà il ddl di ratifica delle modifiche al Mes. Lo strumento, insomma, resta lì, usabile e, forse, molto utile.

