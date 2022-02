Gli agguati da destra che minacciano Draghi. La strana coppia Zaia-Bonaccini

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Oggi larghi sorrisi tra cabina di regia e Consiglio dei ministri e commenti celebrativi su quanto fatto per i prezzi dell’energia e l’uscita dal pastrocchio dei bonus edilizi. Proviamo, a cena, a leggere i movimenti politici in corso dando più peso ai sorrisi di oggi e meno importanza, invece, ai mugugni notturni, ai dispetti fatti emendamento, agli agguati da cui Mario Draghi vuole tenersi lontano. Perché, insomma, nel centro-destra italiano la questione dei contanti tocca i sentimenti, il cuore, non la razionalità. Quell’emendamento di FdI ha raccolto il sostegno di Forza Italia e Lega, con un revival della coalizione data in grande difficoltà, perché sui contanti non ragionano più, si emozionano, sentono il richiamo dell’elettorato, la voce dei negozianti, anche più nitidi di quanto siano in realtà.