La gestione psicologica della ripresa economica

Le previsioni economiche per i paesi Ue restano orientate a crescita sostenuta ma cominciano a scontare gli effetti dei prezzi energetici. Anche la narrazione sul recupero economico post pandemia va difesa dalle strumentalizzazioni populisti, perché ovviamente non è una passeggiata e i problemi esistono soprattutto per alcune fasce di reddito e categorie lavorative. Ne parlava oggi il Foglio e le stime della commissione, pubblicate poche ore fa, vanno a confermare quanto si debba essere cauti nella gestione, anche psicologica, della ripresa.



E a proposito di inflazione teniamo a mente la lezione di Lawrence Summers sugli effetti nelle attitudini di famiglie e consumatori

Fatto #1: dall'Europa anche idee pragmatiche per non restare, ehm, insabbiati per la vicenda delle concessioni balneari

Fatto #2: Sergio Mattarella nel giorno del ricordo delle foibe e delle conseguenze della "sciagurata guerra voluta dal fascismo"

Fatto #3: razzismo e violenza in Brasile contro gli africani

