Mattarella ci ha salvati dalla biodinamica, continuano le bufale da destra sui vaccini

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

A cena l’altra sera parlavamo della parabola dell’inutilità che rappresenta perfettamente l’andamento di questa legislatura, con un parlamento non in grado di esprimere alcuna capacità di guida politica del paese. Oggi c’è stato un voto molto significativo per confermare questa analisi. Perché in questa legislatura era stato portato alla discussione parlamentare, ed era a un passo dall’approvazione, un provvedimento con cui sarebbero arrivati soldi pubblici a sostegno di pratiche agricole superate, come impostazione, da qualche millennio. Stupidaggini neppure antiscientifiche ma proprio prescientifiche, magie, rituali vari, formule, che avrebbero trasformato (ecco, qui, un po’ di magia avrebbe agito) gli agricoltori in tanti aspiranti Harry Potter. Una vicenda strana, con questo provvedimento che avanzava, tra commissioni e aula, e le poche ma puntute proteste, fatte in nome della razionalità e della scienza, non riuscivano a fermarlo. Ci fu un solo voto espressamente contrario contro l’agricoltura cosiddetta biodinamica (aggettivo primo di senso, va detto), quella della senatrice a vita Elena Cattaneo e tanti silenzi inspiegabili dei leader politici. E ci fu una notevole campagna del Foglio, con pezzi anche grottescamente divertenti.