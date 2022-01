La giornataccia dei mercati e quella, di attese, del Quirinale

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Una schicchera alle Borse, un pizzicotto dallo spread, la paura vera e profonda per le tensioni con la Russia, l’Europa chiamata a prendere decisioni sagge e veloci, Emmanuel Macron che apre l’organizzazione della sua nuova campagna elettorale. Insomma, non si può né scherzare ora né tenersi fuori. Niente nomi chiari e forti per oggi, intanto, nella partita del Quirinale e in quella, parallela, per il governo. Ma il silenzio sulle candidature e la loquacità, invece, sugli incontri distesi, lunghi e dialoganti, come quello chiave della giornata tra Enrico Letta e Matteo Salvini, fanno immaginare che l’attesa convergenza su Mario Draghi si stia forse realizzando. Quel che è certo è che dopo ci sarà un bel po’ da fare.

E oggi sul Foglio avrete trovato una serie di endorsement draghiani dai quali attingere per conversazioni a cena (qui uno dei vari pubblicati).

Lo avrete appreso ascoltando lo spoglio, il metodo del cognome funziona per eliminare le schede spia.

Le tre "cose" principali

FATTO #1

La concentrazione (mai vista simile in decenni) di forze russe al confine con l’Ucraina.

E intanto l’Ue manda soldi a Kiev

FATTO #2

I talebani provano ad accreditarsi per aprire almeno qualche canale diplomatico con il resto del mondo

FATTO #3

Giornataccia sui mercati, perché si sommano tante cause di preoccupazione, dallo scontro sull’Ucraina ai tassi americani

