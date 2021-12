La trasformazione dell'economia nei numeri della ripresa

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sì, i dati del lavoro non sempre sono significativi se guardati ogni mese, però, in questa speciale situazione prendono un maggiore peso, perché ci raccontano il trasferimento sull'occupazione dei dati sulla crescita e anche la trasformazione in corso nella produzione e nei servizi. Questi ultimi arrivati stamattina dall'Istat indicano che il mercato del lavoro tiene e anzi c'è un rilevante aumento del tasso di occupazione, oltre a un primo segnale di recupero dalle parti dei giovani. Mentre è ancora più importante il dato sull'aumento di produttività, prova di qualche, anche fortunoso o almeno occasionale, cambiamento nella struttura produttiva e nell'organizzazione delle aziende. Insomma, niente di travolgente, certo, ma si vede che i numeri della ripresa non rappresentano un vuoto e banale rimbalzo, ma una trasformazione dell'economia italiana.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Preoccupazioni su Omicron dai ricercatori di Oxford, per i quali è possibile che la variante più recente colpisca in modo rilevante anche i vaccinati.

Fatto #2

Appassionante il collegio Roma 1 della Camera e le sue suppletive. Ci sarà, a tutt'oggi è così, il match tra Iv e Pd, con spettatrice interessata la candidata del centrodestra, ex magistrata e quindi anche in quota porte girevoli.



Fatto #3

Di solito succede così, l'innovatore vincente, dopo aver preso il primato, chiude l'accesso agli altri e tenta di non innovare più. Parliamo di Amazon, in modo non banale.



