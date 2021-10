Pensioni, il rischio della guerriglia contro la riforma

Mario Draghi, con la prima linea dei ministri per l’occasione, Andrea Orlando, Daniele Franco e Renato Brunetta, di fronte ai segretari di Cgil, Cisl e Uil per chiudere la partita sulle pensioni. In ogni caso c’è il sicuro superamento del deleterio metodo delle quote. Si torna a regole generali, mettendo l’età anagrafica come criterio fondamentale. Probabile che si arrivi però gradualmente alla soglia dei 67 anni, ma la gradualità, perché il sistema sia sostenibile, non può essere eccessiva. I sindacati non hanno molto da contrapporre ai piani del governo e alla stringente logica dei conti. Si oppongono sia alle quote sia alla legge Fornero, propongono soluzioni o fumose o non sostenibili. Non sembra, insomma, la baldanzosa opposizione sociale vista in altre occasioni. Va ricordato, però, che la stessa legge Fornero, quando venne introdotta, non trovò le barricate sindacali. Semmai si scelse una specie di guerriglia, con la questione degli esodati trasformata in un grimaldello con cui, anno dopo anno e copertura dopo copertura, la riforma venne completamente svuotata di senso e di effettività. Dopo arrivarono le quote a togliere di mezzo del tutto la necessità di opposizione sindacale. Adesso l’impressione è che si pensi a una soluzione simile. Lasciar passare la sfuriata draghiana e consentire l’ossequio europeo, per poi ripartire con le battaglie su questioni specifiche da estendere, successivamente, all’intera platea pensionabile.

