Le idee della maggioranza Ursula italiana

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Proviamo a guardare cosa si muove nel pezzo di offerta politica che sempre perde ma sempre è necessario, e cioè il riformismo o anche centro liberale. Sul Foglio oggi c’è un paginone in cui Tommaso Nannicini dà profondità alla lettura delle proposte di riforma e le mette nell’agenda di una possibile maggioranza politica. Se ne consiglia la lettura per affrontare le cena da stasera fino a tutto il fine settimana. Lettura che viene rafforzata dalla ritrovata capacità di iniziativa degli ursuliani, chiamiamoli così in onore alla cosiddetta maggioranza Ursula (se non sapete cos’è andate su Google) e al loro europeismo, di Forza Italia. Renato Brunetta non si limita a marcare la sua posizione di dissenso dalla linea impregnata di sovranismo del centrodestra, assieme agli altri ministri di matrice berlusconiana (oggi presi in giro sul Foglio da Andrea Marcenaro), ma, fedele al suo noto attivismo, oggi già si lancia verso un programma di riforma del welfare legato al lavoro di molto ampia portata. Leggete Nannicini e poi Brunetta e troverete molti interessanti punti in comune. È il mondo che prende pochi voti ma che, poi, sa dare le idee con cui governare. Vedremo.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

A proposito di nuove alleanze, ecco cosa succede a Conegliano, e, raccontano fonti vicine alle nostre chiacchiere a cena, se ne parla anche a Verona.

Fatto #2

Talk show in crisi per la imminente fine di dirette e testimonianze da raccogliere nella comoda piazza triestina tra i presidi di protesta anti green pass.

Fatto #3

Anche Bankitalia vede il 6% di crescita.

Oggi in pillole