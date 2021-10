New York copia l'Italia: per entrare negli uffici pubblici servirà il green pass

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Start spreading the news e fatene un piccolo promemoria per quelli che, in ogni schermo televisivo disponibile, strillano che l’obbligo vaccinale per accedere al lavoro è una specie di follia autoritaria tutta italiana, un vezzo da despoti annoiati e che vogliono svagarsi tormentando un po’ il popolo. Bene, quella stessa, identica, uguale, misura è stata adottata nella città che non dorme mai, nella frontiera della libertà, nella terra delle opportunità e dell’individualismo. Da oggi per entrare negli uffici pubblici a Manhattan o a Queens o a Brooklyn, insomma, un po’ dove vi pare all’interno della municipalità di New York, bisognerà munirsi di certificazione vaccinale (non sono ancora così avanti da chiamarlo green pass, ma impareranno). E il sindaco, Bill de Blasio, rivendica con orgoglio questa decisione. Certo, per le polemiche dalle nostre parti si potrebbe dire che il solito italiano, democratico, ha imposto il vaccino a chi vuole lavorare. Per l’accesso ai locali, agli spettacoli, alle palestre, era già richiesto. Mentre i privati chiedono, di loro iniziativa, la vaccination proof ai loro dipendenti, già da tempo. Altra deliziosa analogia (siamo quasi al plagio) è che è stata stabilita l’impossibilità di mettere il costo dei tamponi, per i non vaccinati, a carico dello stato. Incredibili copioni, pensa un po’. If you can make it there, you can make it anywhere. Ah, in Uk, invece, dove non ci sono controlli sulla vaccinazione, si va verso nuove restrizioni alla vita sociale (lo chiedono dal servizio sanitario nazionale, poi chissà che farà Boris Johnson). Ah in Francia (dove i tamponi sono a carico di chi vuole farli anziché vaccinarsi) insorgono da destra, pensa un po’.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Anche perché (restiamo in dialogo con i cittadini di New York) i vaccini funzionano, lo sapevamo già ma ora lo sappiamo meglio. Perché l’istituto superiore di sanità continua a studiare la faccenda e a raccogliere (e soprattutto capire) dati. E con questo ultimo rapporto ci fa capire quanto la vaccinazione abbia potuto per proteggere anche le fasce più esposte, coniando la definizione di iper-fragili.

Fatto #2

Tutti (cioè tutti quelli politicamente alla sua destra) dal federatore per provare a rimettere in piedi il centrodestra (ma è la buona volontà che serve e non se ne vede tanta). C’è un accordo per dire, tutti insieme, di no alla legge elettorale proporzionale. Scelta forse poco saggia, specialmente per partiti come Forza Italia. A proposito, c’è da tenere insieme anche la stessa Forza Italia.

Fatto #3

E' un po’ di giorni che glielo diciamo e diventiamo anche noiosi (cosa che stride con l’intento di fornire temi per parlare a cena), ma, al caro Carlo Calenda, servirebbe qualcuno a dirgli che non serve cincischiare e che Roberto Gualtieri è un riferimento, nella politica romana, per l’area in cui il suo partito è inserito. Non si innamori del 18%, quelle sono cose che vanno e vengono, successi effimeri. Faccia politica, sia adulto, a Roma giochi in serie A (e soprattutto non si faccia infilzare da quei furboni di Iv). E poi, insomma, gli impegni, su.

