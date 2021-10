Lo scontro Lamorgese-Meloni alla Camera

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La strategia della tensione lasciatela stare, dice la ministra Luciana Lamorgese parlando alla Camera in risposta alle critiche sul controllo dell’ordine pubblico e la difesa degli obiettivi politicamente rilevanti durante le proteste anti vaccino e anti green pass a Roma 10 giorni fa. Nell’intervento in Parlamento anche spiegazioni sulla condotta della polizia ieri a Trieste. Con poca eleganza Giorgia Meloni prima insulta e insinua, e fa anche quelle che tecnicamente potrebbero essere considerate domande, e poi se ne va, prima di sentire le risposte. Cafonate a parte. sembrano sgonfiarsi parallelamente sia le polemiche contro la ministra dell’interno sia l’intensità delle proteste di Trieste.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Forse Carlo Calenda non dovrebbe liquidare così rapidamente una proposta politica. Che poi al centro le cose un po’ si muovono, e più passa tempo senza che Matteo Salvini e Giorgia Meloni facciano qualche riflessione pubblica sulla incredibile campagna elettorale per le comunali più diventa profondo il solco che li separa dai centristi. Mara Carfagna lo fa capire con chiarezza.

Fatto #2

La Commissione europea non intende tollerare oltre le posizioni della Polonia contrarie alle regole dell’Unione e non rispettose delle norme sullo stato di diritto. È lo scontro più duro mai avvenuto tra istituzioni europee e un paese membro. Ah, intanto la Commissione ha avviato la ricognizione delle proposte per modificare il patto di stabilità. E l’anno prossimo sarà formalizzato il nuovo schema.

Fatto #3

Prezzi energetici che salgono e saliranno ancora. Oggi c’è la manovra economica in Consiglio dei ministri, con gli interventi per ridurre il peso del fisco sul lavoro e i redditi medi e molto altro. Per il fisco è un primo assaggio, in attesa della riforma profonda realizzabile con la delega. E ci sono anche risorse per mitigare proprio l’effetto dei rialzi dei prezzi energetici.

Oggi in pillole