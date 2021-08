Bene con le vaccinazioni, nonostante i sindacati

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Le cose che vanno avanti bene, malgrado una rumorosa propaganda e la strategia sindacale dell'irresponsabilità.

Pubblicità

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Sta diventando sempre più difficile la condizione di chi organizza l'accesso ai voli per lasciare l'Afghanistan. Anche il minimo di operatività che si è avuto in questi giorni è destinato a sparire in poche ore.

Fatto #2

L'appello di Mario Draghi al G20 per gli aiuti alle donne afgane.

Fatto #3

Continuità comportamentale tra vecchia e nuova Alitalia, dice Andrea Giuricin.

Oggi in pillole