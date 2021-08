Mps è la prova della tenuta del metodo Draghi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Stasera si decide su Montepaschi. Il ministro Daniele Franco ha l'occasione di un'audizione parlamentare per confermarlo. È la prova della tenuta del metodo Draghi. Con il governo in grado di mantenere gli impegni sulle decisioni prese. E per Mps non c'è proprio tempo da perdere, né ci sono più strategie alternative. È un altro passo di quella progressione verso lo smaltimento dell'arretrato, chiamiamolo così, e cioè dell'ammasso di questioni che il sistema politico e decisionale italiano non riusciva da anni ad affrontare o anche semplicemente a scalfire. Il punto è che questo modo di operare fa comodo a tutti. È questa è la caratterizzazione di questa stagione politica. Da solo, sia la Lega sia il Pd, e dei 5 stelle non parliamone proprio, un bubbone come Mps non avrei neanche osato sfiorarlo. Il Foglio trasfigura tutte queste cose in poesia storica.

Che poi il lavoro legislativo va avanti con una speditezza inedita. È pronta la legge concorrenza, oggi comincia il cammino finale la revisione degli ammortizzatori sociali, la delega fiscale è prossima al traguardo, della giustizia sapete, la pubblica amministrazione è in piena fase di ripresa, con novità importanti e con i nuovi ingressi di competenze ormai pronti per coprire posizioni nella macchina statale, secondo le regole innovative del ministro Renato Brunetta. E, malgrado lo scivolone laziale, in arrivo anche le novità sulla sicurezza informatica.

Si regge, c'è la pressione della nuova ondata, ma si regge. È certamente l'effetto della campagna di vaccinazione. Non è la perfezione, però il rallentamento è già un risultato sufficiente per non far riprecipitare l'Italia nelle condizioni di blocco. Ma è più difficile resistere alla pandemia dei non vaccinati. E ci si prepara per terza dose.

È agosto ma si pensa ancora a salvare la stagione.

