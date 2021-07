Per Salvini il richiamo della foresta no vax è sempre irresistibile

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sembrava che, se non altro per furbizia politica, Matteo Salvini intendesse rientrare su posizioni sensate e fondate riguardo a vaccini e green pass. Insomma, sembrava intenzionato perlomeno a tirare una bella linea con cui separarsi da Giorgia Meloni e piazzarsi su proficue e promettenti linee governative. Poi, però avviene una specie di richiamo della foresta. Non resiste, non riesce a seguire una condotta coerente con il progetto di governo avviato da Mario Draghi (e destinato a durare). Oggi, per Salvini, era l'occasione giusta, di fronte alla manifestazione anti vaccini. Era l'occasione per staccarsi, in modo anche plateale, dai suoi compagni di partito, da quei leghisti che amano stare tra i mestatori, tra chi dà spazio a tutte le tesi pericolose, dai no euro ai no vaccino. Ma la cifra del leader leghista non è il coraggio, non è, anche se a volta cerca di mimarla, la sfida aperta. No, Salvini preferisce fare il gradasso quando citofona a favore di telecamera in cerca di spacciatori, ma non ha coraggio politico. E stasera la manifestazione un po' leghista e un po' no-vax sarà motivo di imbarazzo. Problemi per Draghi? Per ora no, perché succede che le divergenze portate in piazza, come questa sui vaccini, poi si trasformano in strappi da ricostruire, e sempre, come dire, a carico di chi ha fatto lo strappo (almeno finché Draghi conserva la forza politica attuale).

Fatto #2 - Giuseppe Conte prova a dire quello che puoi dire quando togli da un discorso politico tutta la politica, tutta l'economia intesa come confronto e contrasto di interessi, tutti i tentativi di incidere con riforme sui temi rilevanti, dalla giustizia al lavoro, dalle opere pubbliche al funzionamento dello stato, dalla sicurezza alle relazioni con l'Europa. Se togli tutto, perché non devi sfiorare i principi anti-politici del grillismo, ti resta una quintessenza di fuffa, una supercazzola nichilista.

