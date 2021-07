La trattativa Letta-Salvini e l'addio a Libero De Rienzo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Potremmo scoprire che Enrico Letta preferisce, dovendo trattare sul ddl Zan, farlo direttamente con Matteo Salvini. Forse è un modo per non dare a Matteo Renzi il ruolo di mediatore e la percezione pubblica di risolutore. E potremmo anche scoprire, in futuro, che questo schema non è occasionale. Si è detto, per il tentativo Renzi, che si trattava di una prefigurazione di un possibile metodo per arrivare a un accordo sul Quirinale. E, sempre con un grande forse, lo sblocco, dopo varie false partenze, del confronto pragmatico tra Letta e Salvini sarebbe ugualmente capace di portare sviluppi quirinalizi. Potrebbe anche, però, non farsene nulla. Ma in quel caso il Pd non potrebbe più trascurare la necessità di un blocco con i renziani da estendere anche, come tentativo, a Forza Italia.

Le tre "cose" principali

Fatto #1



Purtroppo la situazione è nuovamente preoccupante e perfino la pausa estiva, che sembrò esserci l'anno scorso, questa volta non si sta manifestando. A metà luglio siamo presi in contropiede dalle notizie sulla ripresa della diffusione del virus. E anche i dati ospedalieri tornano a peggiorare. Mentre le strategie difensive, ed è un fatto indiscutibile, sono state allentate se non completamente trascurate. Resta la corsa alla vaccinazione, ma un po' ovunque sembra esserci meno fretta e quasi meno convinzione.

Buon punto, a rovescio, di Roberto Burioni sulla necessità di rendere più stringente la prescrizione del vaccino e l'uso del pass per i luoghi pubblici.

E c'è anche Bill Kristol.

Intanto, David Carretta scova un Viktor Orbàn autoritario, quindi si direbbe coerente, anche per le cause giuste. Non vuole scocciature sanitarie e fa una cosa sensata, preparandosi a rendere obbligatorio il vaccino almeno per i e le badanti. È da noi che quelli tendenzialmente autoritari sommano a quel difetto la scelta di cause tutte sbagliate

Fatto #2

Se ri-riparte l'Alitalia noi leggiamo Giuricin e ne parliamo a cena

Fatto #3

Interessanti mosse nel mercato dell'acciaio, Mario Draghi potrebbe perfino riscoprire, virtuosamente, gli investimenti pubblici nell'industria

Oggi in pillole