Caro Letta, in politica non vale scegliersi i nemici con troppa astuzia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La posizione, un po' schematica, di Enrico Letta per avviarsi al voto segreto in parlamento sulla legge Zan. Essere rigidi e chiari nell'applicazione dei principi politici e delle aspirazioni sociali è certamente una dote fondamentale per un uomo pubblico. Però non vale scegliersi i nemici con troppa astuzia. Figuriamoci se il filotto che parte da Viktor Orbàn e arriva a Matteo Salvini e Giorgia Meloni può essere portatore di cose condivisibili. Certamente no. Ma, Letta trascura altri, e non pochi, critici della legge e di sue parti. Tutti sappiamo dell'attivismo di Matteo Renzi, ma ci sono anche parti del mondo associativo impegnato per i diritti e non contro. Allora, lo schematismo lettiano mostra un po' la sua debolezza e lo fa in modo ancora più evidente per la complessità della materia trattata. Perché sarebbe ben possibile una via diversa dal testo originario della legge e, insieme, del tutto estranea agli intenti repressivi, antiliberali e violenti tipici del modo di governare di Orbàn e graditi ai suoi epigoni. Ecco, per esempio, qualcosa fuori dallo schematismo lettiano.

Le tre cose principali

#1 Per l'economia europea butta bene. Lo abbiamo scritto già e già previsto grazie alle prime indicazioni degli istituti di ricerca. Il senso politico di questo successo, però, va ancora trovato. Perché corrisponde al più grande sforzo federalista da quando è cominciato il processo di integrazione europea. Un cambiamento che, diversamente da molti altri in corso in questi giorni, avrà effetti stabili. Anche certe tensioni sembrano superate. Mentre, a sistemare nel giusto modo Orbàn & friends ci pensa, secondo competenze istituzionali, la commissione europea.

#2 Una cosa buona (e fatta con saggia tecnica parlamentare).

#3 A proposito, ancora, di schematismi da rifiutare.

Oggi in pillole