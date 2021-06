La morte di Adil scuote il settore della logistica

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il pericolo delle nuove varianti, gli effetti dei vaccini (il passo della campagna non deve rallentare) sulle condizioni generali del paese e gli effetti del ritorno della fiducia sulle condizioni dell’economia. Per Mario Draghi si può crescere più di quanto previsto nei documenti ufficiali. Bisogna che le autorità monetarie e fiscali vadano avanti con politiche espansive. Ci uniamo un sindaco importante che racconta cosa vede in una città specialmente coinvolta in questa ripresa. E l’avvio di qualche forma di concertazione, cioè di trattativa su temi generali. Ma bisogna che si crei occupazione e che il lavoro, aggiungiamo guardando due righe sotto, sia rispettato e valorizzato.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Un operaio muore travolto da un camion durante una protesta sindacale nel settore della logistica presso un punto di smistamento Lidl. A colpire Adil Belakhdim è stato il guidatore di un camion che tentava di forzare il blocco con il suo mezzo pesante. La morte di Belakhdim è stata preceduta da giorni di tensione presso vari punti di smistamento e trasporto merci tra operai, diversi fornitori di servizi, aziende in concorrenza a colpi di ribassi nei prezzi e nei salari, con indagini aperte per caporalato. Stiamo parlando degli snodi logistici sui quali, ormai, si sviluppa gran parte dell’attività commerciale in Italia. Situazioni che non si possono più tollerare e dove è necessario far rispettare le regole contrattuali e le tutele dei lavoratori. A Palazzo Chigi hanno ben chiaro di cosa stiamo parlando e Mario Draghi ha impegnato direttamente il suo ruolo di governo per affrontare questa situazione.

Fatto #2

Per capire che la situazione della pandemia è ancora molto varia nelle diverse zone del mondo. E anche il paese che ha corso di più nella vaccinazione non è ancora completamente in sicurezza, anzi. Il tutto si intreccia con l’organizzazione delle prossime partite degli Europei.

Fatto #3

La causa con l’Ue sulla fornitura concordata dei vaccini AstraZeneca (e complimenti alla giustizia belga per la rapidità) fa scontenti un po’ tutti.

Oggi in pillole