Ancora distanziato, il G7 torna a riunirsi

Sì, oggi i giornali erano pieni di foto della ragazza morta dopo la dose di vaccino e di commenti troppo affrettati. Nel corso delle ore si è saputo che la giovane era in condizioni che avrebbero meritato maggiore attenzione e forse la non somministrazione del vaccino, a causa di una malattia autoimmune e delle terapie in corso. Non sapremmo dire se questa è una spiegazione sufficiente di quanto è successo. Di certo c’è che è partita una violentissima sfida a colpi di certezze (impossibili), mentre le autorità pubbliche non hanno contribuito a dissipare la confusione, anzi, l’hanno aumentata. Fino alla decisione, tra il salomonico e il giocarsi la tripla, di imporre una seconda dose di vaccino con Pfizer o Moderna (quindi con il modello a mRna) per chi ha meno di sessant’anni e ha fatto la prima con AstraZeneca (vaccino con adenovirus). Il senso medico di questo ulteriore cambiamento a cose in corso non è del tutto chiaro e certamente sottoporrà a stress le strutture regionali. I dati sugli eventi avversi (che ovviamente comprendono anche la morte) non sono ancora completamente significativi e non porterebbero a una preferenza per uno o l’altro vaccino. Tutto questo avviene mentre la campagna vaccinale ha raggiunto il suo massimo slancio e ottenuto straordinari risultati nel contenimento dei contagi.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Gli europei del G7 (su sedie simil Ikea) bevono acqua minerale e un succo di pomodoro (è di Emmanuel Macron), sorridono, hanno cose da dirsi, e, soprattutto, vogliono far sapere al mondo che anche dentro al G7 intendono agire come squadra europea, come gruppo coordinato. Altro gruppo, la vecchia storica relazione speciale, e Boris Johnson ci tiene a pubblicare foto del suo incontro personale con Joe Biden. Mentre la first lady va nel suo ambiente preferito, la scuola, accompagnata da Kate, duchessa di Cambridge. Ovviamente poi si sta tutti insieme e anche la foto di gruppo farà storia, per il ritorno post-pandemia. Obiettivi: uscirne fuori del tutto, far ripartire l’economia. Due cose che, per la verità, stanno succedendo. Si consiglia di guardare soprattutto alla qualità della ripresa, a cosa essa comporta, perché anche tra i 7 grandi le cose non saranno più come prima (intanto potrebbero provare a dare assieme uno sguardo a questioni come i prezzi delle materie prime e la crisi di mercati vitali come quello dei chip).

Fatto #2

La Banca d’Italia vede numeri ancora migliori per l’economia italiana, con una ripresa molto forte, per un incremento del prodotto interno maggiore al 5%. Cosa che avviene, potreste dirlo a cena, mentre il sistema produttivo sta introducendo innovazioni, gran parte delle quali comportano salti qualitativi e organizzativi. Significa che non è un semplice recupero di punti di crescita persi, ma che il disastro della pandemia sta diventando anche un’occasione per ripartire su altre basi. Chi è dentro alla partita ne avrà grandi vantaggi.

Fatto #3

La fascinazione cinese di Beppe Grillo sta diventando imbarazzante perfino per il Movimento 5 stelle (anche perché sarebbe il partito del ministro degli Esteri) e per il suo leader atteso, Giuseppe Conte. Anche l’ex presidente del Consiglio è stato portato dal Grillo filo-cinese a incontrare l’ambasciatore con un tono da “siamo con voi” e “forza regime”, roba che, sempre il movimento che esprime il ministro degli Esteri di un governo serio (e in cui Luigi Di Maio si sta comportando molto sopra alla media dei suoi compagni di partito) non dovrebbe sopportare. Il nostro sogno è che Di Maio prenda le distanze o provi il brivido delle scuse anche per l’entusiastico appoggio alla causa cinese dei suoi colleghi 5 stelle e per non farsi scambiare per ottuso sostenitore di interessi di un altro stato. Farsi dare dei filo-regime da FdI.

