Trasporti e corsa al Campidoglio: a Roma solo passi indietro

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

A Roma l'Atac è protagonista di una specie di anti-transizione ecologica. Per la scelta del candidato sindaco del centrodestra intanto pare che sia in vantaggio il nome proposto da FdI e cioè Enrico Michetti, personaggio che fa pensare a una specie di anti-transizione politica. Comprensibile lo spaesamento degli elettori e, forse, qualche puntino in più di probabilità per una candidatura non eccitante ma solida come quella di Roberto Gualtieri.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La normalità, razionale quanto basta, della campagna vaccinale matura. Intanto a Bruxelles stanno per togliere le mascherine all'aperto.

Fatto #2

Arriva, anche, la giustizia nella tragica vicenda di Saman. E cosa dire, arresti a parte.

Fatto #3

Secondo la CNN Joe Biden non riesce a far passare i suoi progetti legislativi e il presidente comincia ad agire sulla scena internazionale proprio quando si è indebolito in casa.

Oggi in pillole