Cari partiti, questa volta non si esce dal governone facendo finta di non esserci stati o, in caso, di aver dormito. Non c'è lo scontento da costruire con un po' di propaganda come avvenne nel dopo-Monti e non c'è neanche una diretta assunzione di responsabilità politica come appunto quella che, forse con un grave errore, fece Monti dando vita a un suo partito. Insomma, non c'è una Scelta Civica a catalizzare una stagione di governo, ma toccherà a tutti gestire la continuità politica. Ma, come si diceva prima, questa volta si tratta di rivendicare risultati validi e, cosa ancora più importante, di essere parte di una nuova stagione. Ha qualcosa di provvidenziale quanto è successo. La politica era incartata tra proposte concorrenziali non realizzabili, con i vincitori di turno condannati a mostrare la loro inconcludenza. Fino a quella specie di rito espiatorio che è stato il voto di massa per il Movimento 5 stelle. Da una tragedia mondiale come la pandemia deriva almeno un bene, con il forzato ritorno al realismo della politica italiana.

Ieri il piano di ripresa spiegato (con piglio politico e programmatico) da Mario Draghi. Oggi il punto di vista europeo. E la Commissione comincia subito a tenere d'occhio i conti pubblici italiani. Comunque niente patto di stabilità per un po'.

Come sta la nostra democrazia (uno sguardo più profondo, non legato al quotidiano).

Manca la democrazia e sono guai per la Lira (turca).



