Cosa insegna all'Italia la vittoria dei Tories nel fortino laburista

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Boris Johnson si gode la vittoria di Hartlepool e tra i laburisti si apre il dibattito sulla linea politica (c’è il fantasma dell’unico vincente a sinistra da 40 e passa anni a questa parte, Tony Blair). Leggiamo tutti questi avvenimenti con le consuete forzature e con la solita dosa di approssimazione (molto bassa) e trasportiamoli nel dibattito italiano. Ed ecco che un po’ di fantasmini spuntano anche da queste parti. (Però c’è Liverpool, come segnala Filippo Sensi. E la sindaca confermata rivendica il successo).

Le tre ''cose'' principali

Fatto #1

Un venerdì importante per il punto sulla pandemia, con le regioni che ulteriormente schiariscono ma anche qualche segnale di resistenza nella circolazione del virus, in attesa che le vaccinazioni, dopo aver messo in sicurezza la popolazione più anziana, arrivino a rallentare la capacità di diffondere i contagi da parte dei quarantenni e cinquantenni che, essendo più attivi e ancora al lavoro, entrano in contatto con un maggiore numero di persone. La fascia di età in cui i contagi continuano ad aumentare è quella più bassa, da 0 a 9 anni. In Germania, intanto, cominciano le vaccinazioni completamente aperte, chi c’è, c’è. Non si sa mai, magari ha ragione il Fatto (che una volta tanto assolve qualcuno o qualcosa, nel caso specifico il nuovo Coronavirus).

Fatto #2

Minore del previsto la creazione di posti di lavoro negli Usa in aprile, addirittura il distacco è tra i poco più di 260 mila nuovi impieghi e il milione che ne era atteso. L’ufficio statistico che si occupa della rilevazione (fatta in base a certificazioni e non attraverso sondaggio) nota che c’è stata una forte dinamica, come era attendibile con le riaperture, di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, ma che altrettanti ne sono spariti invece in settori come il lavoro temporaneo e le consegne. E ci si fa anche qualche domanda.

Fatto #3

Mario Draghi a Porto per il vertice europeo, parla di occupazione e posti di lavoro. L’Italia ha cominciato a dettagliare il Piano nazionale per la ripresa, indicando le somme dirette nei prossimi mesi sui vari capitoli. È possibile che entro luglio sia votata una delega al governo per la riforma del fisco.

Oggi in pillole