Ecco i primi segnali di ripresa economica. Pronti a starci dietro?

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Prime indicazioni di ripresa economica solida e ancora più forti le aspettative a breve, con l’Italia e i Paesi Bassi a fare meglio di tutti in Ue. I tecnici di Ihs Markit (che da anni diffondono l’indice anticipatore più importante, quello detto Pmi, da purchasing manager index, cioè la rilevazione periodica presso i direttori acquisti delle imprese) parlano esplicitamente di boom per il manifatturiero europeo e di domanda che corre più veloce dell’offerta (con effetti congiunturali di rialzo dei prezzi industriali). Ora ciò che conta è essere pronti a stare dietro alla domanda mondiale e forse bisogna ringraziare chi ha impedito di licenziare e anche accendere un cero al cosiddetto debito buono, quello fatto per tenere in piedi le aziende con prospettive di mercato ma fermate temporaneamente dalla pandemia. E molta attenzione strategica va data invece alla catena degli approvvigionamenti, come ha mostrato la crisi mondiale dei microchip.

Le indagini sono cominciate tempo fa per calunnia, quindi già derubricando la portata delle affermazioni dell’avvocato Piero Amara e andando invece a colpire chi le stava diffondendo. Una scelta certamente fondata anche se abbastanza innovativa rispetto all’esperienza vista con altri pataccari pericolosi del passato. Adesso le cose non si possono rimettere a posto con facilità, almeno non prima di tre passaggi, ciascuno dei quali portatore a sua volta di sconquassi. Parliamo della riforma della giustizia (quella già avviata dal governo e dal ministro Marta Cartabia), di una profonda revisione del modo di funzionare del Csm e del suo rapporto con la Anm (alla quale si chiede di riflettere, anche in pubblico, e non di lasciare cadere le oscenità riferite da Luca Palamara) e della nomina del procuratore capo di Milano.

La fuffa media (non fuffa forte) va sempre letta con mente politica e cercando di capire come cambi quello che verrebbe proprio voglia di chiamare “contesto”. Insomma, c’è Fedez, c’è la Rai che si difende e contrattacca, c’è il Foglio che vuole trovare ragioni e interpretarle, e ci riesce, soprattutto per far emergere il rapporto (perfino incoraggiante) tra la politica e tutta la baraonda mediatica partita dal concertone e da Fedez. Intanto Fedez viene messo a confronto con Beppe Grillo, indirettamente, invitandolo, lui stesso autore di un recentissimo video aggressivo, a prendere posizione sul video aggressivo con cui Grillo aveva tentato la difesa del figlio Ciro. E risponde prendendo sul serio il parallelo e cercando, con logica fedezian-grillesca, di trarsi d’impaccio.

La festa che non si doveva fare, ma che non si poteva impedire, se non rischiando conseguenze ancora più gravi (che non vuole dire conseguenze giustificabili). Il fatto è che si ha a che fare, in questi casi, con reazioni, mondi, organizzazioni e stratificazioni sociali e di età, troppo grandi per essere gestite con un approccio solo di pubblica sicurezza o puramente legalistico.

