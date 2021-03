La ripartenza di AstraZeneca e il decreto Sostegno

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Le cose vanno ancora piuttosto male per la diffusione dei contagi. L'Italia ha diverse situazioni regionali ma nessuna mostra ancora una forte inversione. Perfino la Sardegna balla e potrebbe nuovamente colorarsi. Mentre il Lazio potrebbe leggermente migliorare. Ma appunto sempre nell'ambito di una condizione generale ancora preoccupante. E in Francia tornano chiusure e limitazioni, almeno per un altro mese. Malgrado le vaccinazioni comincino a prendere un buon ritmo, superato anche l'inciampo su AstraZeneca, resta la cautela per la diffusione in Europa della variante ora prevalente e a forte capacità di diffusione. Tutto questo per dire che siamo ancora nel tempo sospeso, come sapevamo già, ma che il famoso ultimo sforzo è davvero pesante. Ma anche questo lo sapevamo già. Ma ci sono anche buone pratiche.

Pubblicità

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Oggi tocca all'atteso decreto, con gli aiuti alle imprese e ai lavoratori e le regole per il fisco. Sul tema tributario c'è una specie di esercizio di legislazione in corso, un esperimento mai fatto su larga scala. Perché si tratta di riavviare la macchina del fisco ordinario, dell'accertamento e della riscossione, dopo averla fermata per un anno. La stessa sospensione delle rate delle rottamazioni è stata palesemente una misura di emergenza. Il punto è come se ne esce, cioè come di riavvia il patto per il pagamento sottoscritto dal contribuente. Non avrebbe senso chiedere subito tutto l'arretrato, perché un differimento di rate che sposta via via tutto a un unico pagamento rappresenterebbe una situazione in cui i contribuenti erano in difficoltà per flussi di reddito interrotti e poi però ripresi e recuperati. Ma questo non è il caso. E lo stato lo sa e sta infatti erogando aiuti economici agli autonomi e alle aziende. Mentre è noto che la cassa integrazione ha toccato livelli mai visti. I redditi sono erosi e certamente non consentono, in molti casi, di far fronte a impegni presi in passato. Distinguere tra chi è più o meno meritevole sarebbe difficile. Serve un po' di coraggio e qualche idea. Di questi temi Mario Draghi parlerà in tempo per le nostre cene.

Fatto #2

Aifa fa il suo mestiere e chiede di eliminare le cure improvvisate e potenzialmente davvero pericolose non tanto per gli effetti collaterali quanto per l'interferenza con le terapie più corrette.

Fatto #3

AstraZeneca è ripartito.

Oggi in pillole

- Se vi interessano ecco le regole che Beppe Grillo vorrebbe imporre all'informazione, segnando un ritorno all'isolazionismo ideologico e comunicativo del primo movimento 5 stelle.

- Il tentativo di dialogo, più una litigata si direbbe, tra Usa e Cina.

- Anche a Parigi le lezioni per strada.

- E a proposito di scuola c'è Claudio Cerasa a sfidare un tabù.

- Ian Bremmer è in forma per la creazione di classifiche, lo citiamo per questa sulla longevità delle aziende nel business dei dati e della comunicazione via internet.