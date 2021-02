Le intemperanze di Salvini sono brusio di sottofondo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Ancora sui vaccini, parlatene, se possibile, senza partigianerie. Domenico Arcuri è una calamita di antipatie, sembra fatto per attirarle, ma questo non deve farci disprezzare o svalutare qualunque suo progetto o qualunque affermazione. Sta passando, poi, la ricostruzione dei fatti che lo vedrebbe estromesso dalla gestione diretta del piano vaccinale. Non sembrerebbe proprio tutto così, mentre di certo è stato privato del ruolo di comunicatore, e questo gli fa anche bene. I nodi da sciogliere erano organizzativi, per la definitiva individuazione dei luoghi, autorizzativi, per la possibilità di usare il prodotto AstraZeneca su una più ampia fascia di età, e negoziali, perché serviva un accordo con i medici di famiglia sulle somministrazioni. Con la riunione di oggi sembra che tutti e tre questi punti critici siano stati risolti. Dagli uffici di Arcuri era uscita l’indicazione di 100 mila vaccinazioni al giorno come passo raggiungibile a breve. Il ministro Roberto Speranza parla di campagna che può ulteriormente accelerare.

Poi ci sono le intemperanze salviniane, ormai rubrica quotidiana, con due possibili esiti: essere mandato a quel paese oppure diventare una scocciante sottofondo dell’attività di governo, un brusio cui si fa l’orecchio e non lo si sente più. Ieri voleva sapere perché si chiudicchia fino a dopo Pasqua, oggi punta sull’autarchia vaccinale. Due affermazioni sciocchine, ma, appunto, è il brusio.

Lo stato piange Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il dolore dei diplomatici e del personale della Farnesina. E ulteriori informazioni sulla pericolosità della zona in cui sono stati uccisi e sulla guerriglia che da anni la insanguina. E qualcosa dalle (difficili) indagini.

Attenti al lungo-Covid, dice l’Organizzazione mondiale della sanità, segnalando la necessità di organizzare con anticipo l’assistenza al gran numero di pazienti che continuano ad avere conseguenze dal virus anche molto tempo dopo la remissione. Queste forme di cronicizzazione, assieme alla probabile persistenza del virus anche se con effetti minori, dovrebbero indurre a creare gruppi stabili di medici e altro personale e spazi dedicati nelle strutture terapeutiche. E poi attenti, perché le acque di scarico non mentono mai. In ogni caso, come è noto, specialmente i vaccini con il metodo mRna possono essere rapidamente adattati alle varianti.

Torna lo spread, o meglio, fa capolino, per ricordarci che il mondo si sta risettando verso un futuro con meno stimoli monetari e, in prospettiva, tassi al rialzo. Una delle ragioni per cui avere Mario Draghi a guidare la squadra è una garanzia importante. Tutto vero ma è vero anche che il problema dei paesi ricchi al momento non è l’inflazione ma semmai è rimettere in giro i risparmi accumulati durante le restrizioni per la pandemia.

