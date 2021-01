C'è un sito in cui vedere il numero dei vaccinati per Sars-CoV-2 in Italia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Allora cominciamo queste cene 2021 con l’argomento centrale di questi giorni. Parlate di vaccini e suggerite a tutti, specialmente a chi è un po’ apprensivo, di tenere a bada l’ansia nutrendola con un po’ di numeri. C’è un sito attivo in cui l’amministrazione della sanità aggiorna con buona frequenza il numero dei vaccinati in Italia per Sars-CoV-2. Si apre e si guarda. Sono pochi, sono tanti? Sono meno dei tedeschi e moltissimo meno dei fantastici israeliani, ma più dei francesi e molti più dei frugali ma anche un po’ confusionari olandesi? Le domande ansiogene andrebbero respinte, perché è fin troppo chiaro che si sta facendo il possibile e che le strozzature del sistema sanitario italiano non saltano in breve tempo né si possono aggirare. Però i dati di questi giorni sembrano indicare una nuova tendenza al peggioramento e l’inizio della vaccinazione, anche se è un’interpretazione un po’ forzata, sembra contrapporsi alla terza ondata. C’è molto di psicologico in questa lettura dei fatti e però non si può trascurare.

