Il commissario in Calabria e il traino dell'economia tedesca

Tenete d’occhio il consiglio dei ministri di questa sera, se non altro perché dovrebbe uscire l’ormai attesissimo nome definitivo (si spera) del commissario per la sanità in Calabria. Ma dalle riunioni precedenti dovrebbe emergere anche qualche prima risposta alle domande sull’agenda delle riforme e su quella dei provvedimenti economici. Dopo la non travolgente prestazione di ieri da Lilli Gruber il presidente del consiglio oggi recupera un po’ sulle questioni aperte dei progetti europei grazie al riconoscimento ottenuto da Ursula von der Leyen.

