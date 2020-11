Su Biden e Trump i sondaggi ci hanno preso

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il capo della campagna di Joe Biden si espone per primo e dichiara la probabile vittoria del suo candidato

nella serata italiana o forse già nella notte potrebbe arrivare la rivendicazione della vittoria da parte di Biden, lo dice l’informata cronista Cnn e vincitrice di Pulitzer Sarah Mucha

Ammettere la sconfitta ma facendolo da sore loser e preparandosi a una squallida battaglia sul riconteggio

temi per essere un po’ puntuti a cena #1: i sondaggisti questa volta ci hanno indovinato e lo hanno fatto in uno scenario particolarmente difficile, in cui cogliere gli orientamenti elettorali era complicato dalla frammentazione sociale dovuta alla presidenza Trump e da eventi mai visti come la pandemia. Per i sondaggi comunque è stato uno stress test anche perché l’affluenza alle urne ha raggiunto un massimo storico dal 1900 a questa parte

temi per essere puntuti a cena #2: comunque Biden è stato un candidato fortissimo, in grado di prendere una quantità mai vista di voti (e poi anche di concentrare gli sforzi in modo efficiente per il collegio elettorale)

temi per essere puntuti a cena #3: cosa sta architettando Trump per provare in qualche modo a mettersi per traverso rispetto alla vittoria di Biden e perché il giochino non riuscirà per la presidenza ma ha prodotto effetti al senato

Lo sguardo dell’economista Ocse Andrea Garnero sul voto americano va a cogliere due apparenti contraddizioni da cui capiamo molte cose

numeri ancora molto alti ma qualche segno di stabilizzazione nell’andamento della pandemia in Italia

il nuovo quadro legislativo in cui si decidono, di volta in volta, le chiusure locali

arriva il vaccino (e arrivano gli anticorpi monoclonali). Era tutto vero

Non luogo a procedere contro Open Arms

fotone zozzone (sarà vero?)